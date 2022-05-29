По заветам Moto X: Oppo выпустит планшет с деревянной вставкой на задней крышке за пределами Китая

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По заветам Moto X: Oppo выпустит планшет с деревянной вставкой на задней крышке за пределами КитаяМода циклична?
В Сети появилась информация о ближайших планах Oppo. Судя по ним, компания совсем скоро проведёт презентацию своего нового планшета.
Речь идёт о модели Oppo Pad Air, которую ранее компания уже анонсировала для китайского рынка. Судя по данным инсайдеров, теперь будет представлена версия устройства для Индии. Она, помимо всего прочего, сможет похвастаться одной интересной «вариацией», задняя крышка которой получит деревянную вставку.
В остальном индийская версия планшета будет повторять китайский аналог. Здесь также будет установлен чип Snapdragon 870 с поддержкой мобильных сетей 5G. Экран устройства будет выполнение по технологии IPS и иметь размер 10,36 дюйма в диагонали.
Также устройство сможет похвастаться ёмким аккумулятором — 7100 мАч — и крайне приятной ценой. Учитывая, что в Китае за Oppo Pad Air просят от 195 долларов, в Индии стоит рассчитывать на нечто похожее.