По заветам Moto X: Oppo выпустит планшет с деревянной вставкой на задней крышке за пределами Китая

Речь идёт о модели Oppo Pad Air, которую ранее компания уже анонсировала для китайского рынка. Судя по данным инсайдеров, теперь будет представлена версия устройства для Индии. Она, помимо всего прочего, сможет похвастаться одной интересной «вариацией», задняя крышка которой получит деревянную вставку.

В остальном индийская версия планшета будет повторять китайский аналог. Здесь также будет установлен чип Snapdragon 870 с поддержкой мобильных сетей 5G. Экран устройства будет выполнение по технологии IPS и иметь размер 10,36 дюйма в диагонали.