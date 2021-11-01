Почему Apple сэкономила и не поставила сенсорный экран в ноутбуки за 190+ тысяч рублей

В разговоре с журналистом издания The Wall Street Journal Джоанной Штерн представители компании ответили на вопросы о новых MacBook Pro. Так, вице-президент Apple Джон Тернус объяснил, что Apple до сих пор не выпустила ноутбук с сенсорным экраном, так как для подобных целей уже есть iPad. По его словам, их планшет полностью оптимизирован для этого.



Другой представитель компании Том Богер также объяснил, почему в новых MacBook Pro отсутствует биометрический сенсор Face ID, хотя ноутбуки имеют «монобровь», куда идеально бы вписалась данная технология. Богер подчеркнул, что руки пользователя постоянно находятся на клавиатуре, поэтому способ разблокировки с помощью дактилоскопического сенсора Touch ID является более удобным.