Почему на рынке всё меньше металлических планшетов: из-за помех, — эксперты

По словам обозревателей со ссылкой на экспертов, материал корпуса должен обеспечивать достаточную прочность для защиты внутренних компонентов устройства, и в прошлом металл был популярным выбором из-за своей долговечности и необходимых прочностных характеристик. Однако металл имеет существенный недостаток — может экранировать сигнал модулей связи, что приводит к помехам в работе беспроводных технологий.

В ответ на эти проблемы производители постепенно переходят на использование пластика и стекла, снижая зависимость от металлических деталей. Apple стала первопроходцем в этом направлении, внедрив металлические корпуса в свои iPhone и iPad, при этом сохранив стабильность работы беспроводных модулей. Решение этой задачи к печатанию пластиковых антенн, которые легко встроить в металлическую конструкцию.

Причём этот подход нашёл применение и в автомобильной промышленности. Тем не менее, не везде это решение реализовано, так как печатные антенны требуют особых процессов производства и стоят довольно дорого.