Почему продажи ноутбуков Apple MacBook падают, несмотря на кажущиеся успехи компании

Новинка, вообще-то, рассматривалась как важное дополнение к популярному сегменту 15-дюймовых ноутбуков. Однако, несмотря на начальный всплеск продаж в период подготовки к школе, объёмы поставок снизились.

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо отметил, что общие продажи MacBook в 2023 году снизятся на 30% по сравнению с 2022 годом — до 17 млн единиц.

Одной из причин падения продаж стало снижение спроса на ПК для работы на дому после пандемии COVID-19. Кроме того, технология Mini-LED, используемая в MacBook Pro, больше не привлекает покупателей.

Добавим к этому и то, что новизна Apple Silicon уже не так впечатляет клиентов, как раньше.

Ожидается, что Apple снова увидит рост продаж в 2024 году, когда компания представит обновлённые модели MacBook с новыми процессорами M3.