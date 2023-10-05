Почему россияне начали резко скупать ноутбуки с июля по сентябрь 2023 г.Как всегда, причин несколько
С июля по сентябрь 2023 года россияне активно приобретали ноутбуки. По данным Авито, продажи устройств выросли на 16%.
Особенно популярными стали новые модели, которые покупались на 60% чаще, чем годом ранее. Среди любимых брендов россиян — Apple, Asus, Lenovo и Xiaomi. Apple, к слову, за последний год стали выбирать на 30% чаще.
Однако, что стало причиной такого роста? Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, выделил несколько ключевых моментов:
Back-to-school - само собой. При этом ноутбуки не обязательно приобретались для детей, могла быть и обратная ситуация — ребёнку переходил во владение единственный в семье настольный компьютер, а родители приобретали себе ноутбуки для рабочих нужд.
К тому же, укрепление курса доллара и слухи о понижении порога беспошлинного ввоза товаров с €1000 до €200 подтолкнули людей к покупкам. Хотя в итоге порог оставили на уровне €1000, информация об этом стала известна только в конце сентября.
Таким образом, сочетание экономических факторов и начало учебного года стали двигателями роста спроса на ноутбуки в России.