Почему россияне начали резко скупать ноутбуки с июля по сентябрь 2023 г.

Особенно популярными стали новые модели, которые покупались на 60% чаще, чем годом ранее. Среди любимых брендов россиян — Apple, Asus, Lenovo и Xiaomi. Apple, к слову, за последний год стали выбирать на 30% чаще.

Однако, что стало причиной такого роста? Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, выделил несколько ключевых моментов: