Почему в России внезапно подешевели ноутбуки

Как стало известно, с 31 января российские цены на ноутбуки различных производителей снизились на 15–30% с осени прошлого года. По словам эксперта, это может быть связано с несколькими факторами. В частности, это падение спроса на эти гаджеты в мире и исходящее из этого снижение стоимости производителями и розницей.

Кроме того, на цены оказал влияние и параллельный импорт, по которому многие модели ноутбуков доставляют в Россию из стран, где стоимость изначально была ниже, чем в нашей стране.

При этом Бойко отметил, что, возможно, цены на ноутбуки в России продолжат снижаться, но «наиболее вероятен сценарий постепенной коррекции цен в сторону их увеличения». К тому же на ситуацию может повлиять и текущее ослабление рубля по отношению к иностранным валютам.