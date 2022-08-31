Почему в сетевых магазинах планшеты и смартфоны намного дороже даже по параллельному импорту

Так, iPad Pro 12,9 LTE (2021) на 2 ТБ купленный в re:Store стоит 250 тыс рублей, в то время как на сером рынке его цена находится на уровне 121 тыс рублей. При этом понять реселлера можно — в цену девайса также заложены расходы на сертификацию, гарантийное обслуживание и т.д.

Но разница в более 100 тыс рублей даже в таком случае выглядит гигантской. Чем же она вызвана?

Эксперты считают, что не последнюю роль в этом играют отличия в подходах к импорту товаров у федеральных и «серых» ритейлеров.