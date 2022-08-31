Почему в сетевых магазинах планшеты и смартфоны намного дороже даже по параллельному импорту
Так, iPad Pro 12,9 LTE (2021) на 2 ТБ купленный в re:Store стоит 250 тыс рублей, в то время как на сером рынке его цена находится на уровне 121 тыс рублей. При этом понять реселлера можно — в цену девайса также заложены расходы на сертификацию, гарантийное обслуживание и т.д.
Но разница в более 100 тыс рублей даже в таком случае выглядит гигантской. Чем же она вызвана?
Эксперты считают, что не последнюю роль в этом играют отличия в подходах к импорту товаров у федеральных и «серых» ритейлеров.
Небольшие магазины могут позволить себе ввоз товара каждой новой партии от разных поставщиков, а если не сторгуются, какое-то время переждать; масштабы же федеральных сетей диктуют другие правила закупок <...> Из-за необходимости наполнить товаром магазины и склады в магазинах разных регионов России (в том числе и не особо прибыльных магазинах в поселках городского типа) для условного iPad Pro выбирается цена, которая покроет расходы на внутреннюю логистику ритейлера.
Стоит также отметить, что в федеральной рознице до сих пор периодически уделяется внимание локализации: начиная от наклеек и заканчивая брошюрами-инструкциями. И хоть здесь расходы не так велики, они всё также закладываются в цену устройства.