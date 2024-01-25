Подробный обзор модульного ноутбука Framework 16 раскрыл его главные плюсы и минусы

Этот ноутбук выделяется своей возможностью кастомизации и модернизации, включая уникальную особенность — возможность замены графической карты пользователем.

Наши коллеги из PC Gamer обозрели новинку, веделив как плюсы, так и минусы устройства. К преимуществам Framework 16 они записали: