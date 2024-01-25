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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 25 января 2024, 14:15
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Подробный обзор модульного ноутбука Framework 16 раскрыл его главные плюсы и минусы

Благодаря этому куда проще сделать выбор: покупать или нет
Framework 16, новый модульный игровой ноутбук, представляет собой инновационное решение в мире портативных компьютеров.

Этот ноутбук выделяется своей возможностью кастомизации и модернизации, включая уникальную особенность — возможность замены графической карты пользователем.

Наши коллеги из PC Gamer обозрели новинку, веделив как плюсы, так и минусы устройства. К преимуществам Framework 16 они записали:

  • Модульность: Возможность замены графической карты — ключевая особенность, позволяющая обновлять ноутбук без необходимости покупки нового.
  • Конструкция: Ноутбук похвастаться выдающимся инженерным решением, обеспечивающим его высокую настраиваемость.
  • Дизайн: Framework 16 имеет стильный и современный внешний вид, хотя его угловатый дизайн может вызвать споры.
Подробный обзор модульного ноутбука Framework 16 раскрыл его главные плюсы и минусы
© PC Gamer

Но не обошлось и без недостатков:

  • Цена: Высокая стоимость ноутбука может стать препятствием для некоторых покупателей.
  • Ограничения по графическим картам: На данный момент доступна только одна модель GPU от AMD — RX 7700S.
Подробный обзор модульного ноутбука Framework 16 раскрыл его главные плюсы и минусы
© PC Gamer

Framework 16 предлагает пользователю возможность выбора конфигурации, включая различные порты и расширения. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 7940HS, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и 1 ТБ SSD-накопителем. Экран с диагональю 16 дюймов имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей и частоту обновления 165 Гц.

Источник:PC Gamer
Автор:Булат Кармак
Тег:
#ноутбук
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