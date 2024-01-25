Подробный обзор модульного ноутбука Framework 16 раскрыл его главные плюсы и минусы

Опубликовано 25 января 2024, 14:15
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Подробный обзор модульного ноутбука Framework 16 раскрыл его главные плюсы и минусыБлагодаря этому куда проще сделать выбор: покупать или нет
Framework 16, новый модульный игровой ноутбук, представляет собой инновационное решение в мире портативных компьютеров.
Этот ноутбук выделяется своей возможностью кастомизации и модернизации, включая уникальную особенность — возможность замены графической карты пользователем.
Наши коллеги из PC Gamer обозрели новинку, веделив как плюсы, так и минусы устройства. К преимуществам Framework 16 они записали:
- Модульность: Возможность замены графической карты — ключевая особенность, позволяющая обновлять ноутбук без необходимости покупки нового.
- Конструкция: Ноутбук похвастаться выдающимся инженерным решением, обеспечивающим его высокую настраиваемость.
- Дизайн: Framework 16 имеет стильный и современный внешний вид, хотя его угловатый дизайн может вызвать споры.
Но не обошлось и без недостатков:
- Цена: Высокая стоимость ноутбука может стать препятствием для некоторых покупателей.
- Ограничения по графическим картам: На данный момент доступна только одна модель GPU от AMD — RX 7700S.
Framework 16 предлагает пользователю возможность выбора конфигурации, включая различные порты и расширения. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 7940HS, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и 1 ТБ SSD-накопителем. Экран с диагональю 16 дюймов имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей и частоту обновления 165 Гц.
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