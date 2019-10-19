Ноутбуки и планшеты
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Подтверждена информация о новом ноутбуке Apple с необычным размером дисплея
Она была найдена в файлах настольной операционной системы яблочной компании
Последние полгода по сети ходят слухи о скором анонсе совершенно новой модификации MacBook Pro — MacBook Pro 16". До конца так и не ясно, слухи это или же ноутбук и вправду готовят к анонсу, но последние утечки говорят в пользу того, что продукт и вправду существует. Так, работники французского интернет-ресурса MacGeneration обнаружили новые изображения в бета-версии macOS Catalina 10.15.1, в которых имеются по сути прямые намеки на расширение модельного ряда ноутбуков Apple.
Так, на одном из этих изображений, которое мы прикрепим ниже, изображен ноутбук, который внешне очень схож с 15-дюймовым MacBook Pro, но при этом в названии файла упоминается цифра 16. Учитывая ходившие в последнее время разговоры о скором появлении 16-дюймового MacBook Pro, данная картинка наводит на мысли о том, что уже в ближайшее время компания все же покажет новый ноутбук с новой диагональю.
Напомним, что более ранние утечки гласили, что MacBook Pro 16" будет анонсирован в рамках октябрьской конференции, вместе с Apple AirPods Pro. Но более свежие данные гласят о том, что компания задумалась о переносе мероприятия на начало следующего года, в рамках которого вместе с ноутбуком и наушниками представит также и обновленный iPhone SE 2.
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