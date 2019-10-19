Подтверждена информация о новом ноутбуке Apple с необычным размером дисплея

Так, на одном из этих изображений, которое мы прикрепим ниже, изображен ноутбук, который внешне очень схож с 15-дюймовым MacBook Pro, но при этом в названии файла упоминается цифра 16. Учитывая ходившие в последнее время разговоры о скором появлении 16-дюймового MacBook Pro, данная картинка наводит на мысли о том, что уже в ближайшее время компания все же покажет новый ноутбук с новой диагональю.