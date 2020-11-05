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Показана внешность грядущего MacBook Pro на собственном процессоре Apple
Выглядит ноутбук, конечно, намного приятнее нынешних MacBook
Накануне очередной осенней презентации Apple в сети была продемонстрирована внешность грядущего MacBook Pro на собственном процессоре компании — судя по последним утечкам, именно его, вместе с таким же MacBook Air, покажут на мероприятии.
К сожалению, интернет-инсайдеры до сих пор не рассказали, как именно будет выглядеть новинка, а потому концепт-художникам приходится опираться на собственные представления о том, как могло бы выглядеть столь значимое обновление линейки. Так, например, дизайнер, создавший рендер грядущего MacBook Pro, считает, что Apple может сделать края ноутбука более скругленными, а сам экран — безрамочным. Отметим, что внешне такое решение очень сильно напоминает iPad Pro последних поколений.
Напомним, что ноябрьская презентация Apple состоится уже 10 ноября 2020 года. Вместе с MacBook Pro и MacBook Air, в рамках мероприятия ожидается и анонс нового поколения iPad Pro.