Показана внешность грядущего MacBook Pro на собственном процессоре Apple

К сожалению, интернет-инсайдеры до сих пор не рассказали, как именно будет выглядеть новинка, а потому концепт-художникам приходится опираться на собственные представления о том, как могло бы выглядеть столь значимое обновление линейки. Так, например, дизайнер, создавший рендер грядущего MacBook Pro, считает, что Apple может сделать края ноутбука более скругленными, а сам экран — безрамочным. Отметим, что внешне такое решение очень сильно напоминает iPad Pro последних поколений.