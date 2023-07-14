Половина процессоров для MacBook и iPhone приезжают к Apple бракованными

Половина процессоров для MacBook и iPhone приезжают к Apple бракованнымиНо компания выкупает только лучшие устройства
Apple, являясь крупнейшим заказчиком тайваньского производителя полупроводников TSMC, зарезервировала 90% мощностей производственного узла N3 — технологический процесс 3-нм, на котором выпускают чипы A17 и M3. При этом норма выпуска остаётся низкой и производитель пошёл на особые условия контракта, предложенные Apple.
Согласно контракту, Apple платит только за лучшие чипы, которые соответствуют строгим стандартам качества корпорации. Поэтому половину продукции Apple попросту не выкупает: стандарт выхода продукции на линии N3 низкий — порядка 55%.
Но по условиям контракта Apple перейдёт на стандартную ставку — $16-17 тысяч за пластину — как только этот производственный узел TSMC достигнет запланированной доходности в 70%. На целевой уровнь производитель планирует выйти в первой половине 2024 года.