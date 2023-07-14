Половина процессоров для MacBook и iPhone приезжают к Apple бракованными

Согласно контракту, Apple платит только за лучшие чипы, которые соответствуют строгим стандартам качества корпорации. Поэтому половину продукции Apple попросту не выкупает: стандарт выхода продукции на линии N3 низкий — порядка 55%.

Но по условиям контракта Apple перейдёт на стандартную ставку — $16-17 тысяч за пластину — как только этот производственный узел TSMC достигнет запланированной доходности в 70%. На целевой уровнь производитель планирует выйти в первой половине 2024 года.