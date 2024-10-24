Постоянную работу ноутбука от розетки назвали безопасной для батареи

Эксперт отметил, что современные ноутбуки оснащены «умными» контроллерами, управляющими процессами в аккумуляторе. И когда заряд батареи ноутбука достигает определённого уровня, скажем 80%, то при заданных настройках или автоматически, чип переключает устройство на питание от сети.

То есть ноутбук при подключении к розетке попросту не будет расходовать заряд аккумулятора — будет работать от блока питания. И так может происходить в течение всего рабочего дня.

По словам Хужиахметова, для дополнительного контроля над зарядом батареи ноутбука можно использовать специальные приложения. Такие программы позволяют вручную выставить нужные уровни заряда, по достижению которых питание устройства будет автоматически переключаться с сети на аккумулятор и наоборот.

«Поэтому можно использовать ноутбук или компьютер с подключённым блоком питания в течение всего дня. Ничего страшного не случится», — заверил эксперт.