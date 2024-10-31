Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 31 октября 2024, 08:26
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Потенциал раскрыт: художники открыли галерею с картинами, нарисованными на планшетах Huawei MatePad

Под шумок был запущен интересный конкурс
Галерея «Соль» представила выставку «Зажгите искру вдохновения с GoPaint», где российские художники и студенты факультета Графики МГАХИ им. В.И. Сурикова демонстрируют работы, выполненные на планшетах Huawei MatePad с технологией PaperMatte.
Потенциал раскрыт: художники открыли галерею с картинами, нарисованными на планшетах Huawei MatePad
© СОЛЬ

Выставка, проходящая до 30 ноября, раскрывает потенциал планшетов Huawei для создания цифровых картин, предлагая зрителям погрузиться в мир современного искусства, где технологии становятся частью художественного процесса.

Художники использовали модели HUAWEI MatePad Pro 12.2”, MatePad 12 X и MatePad 11.5”S, оснащенные стилусом M-Pencil, который обеспечивает ощущение рисования на бумаге.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© СОЛЬ

«Эти планшеты дают возможности, схожие с традиционными инструментами», – рассказала Евгения Воронова, декан факультета графики. «Создавая эффект бумаги и карандаша».

В рамках выставки стартует конкурс GoPaint 2024, открытый для всех пользователей HUAWEI MatePad.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© СОЛЬ

Работы будут оцениваться по оригинальности, технике и творческому подходу, а победители получат призы и шанс участвовать в создании инструментов GoPaint.

Источник:СОЛЬ
Автор:Булат Кармак
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