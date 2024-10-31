Потенциал раскрыт: художники открыли галерею с картинами, нарисованными на планшетах Huawei MatePad

Выставка, проходящая до 30 ноября, раскрывает потенциал планшетов Huawei для создания цифровых картин, предлагая зрителям погрузиться в мир современного искусства, где технологии становятся частью художественного процесса.

Художники использовали модели HUAWEI MatePad Pro 12.2”, MatePad 12 X и MatePad 11.5”S, оснащенные стилусом M-Pencil, который обеспечивает ощущение рисования на бумаге.