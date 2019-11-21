Появились первые официальные изображения новых безрамочных ноутбуков Huawei

Изображения демонстрируют, что на правой части ноутбука будут расположены 3,5 мм аудиоджек для подключения наушников и USB-A. Старшая модель дополнительно получила еще один такой же разъем. На левой части обоих ноутбуков разместили HDMI, USB-A и USB-C. Отличительной особенностью новинок можно назвать их безрамочный дизайн — на фоне конкурентов устройства выглядят как минимум как нечто необычное и интересное.