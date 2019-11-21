Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:35
Появились первые официальные изображения новых безрамочных ноутбуков Huawei
Выглядят устройства очень привлекательно
На популярном интернет-ресурсе Slashleaks были опубликованы новые официальные рендеры грядущих ноутбуков Huawei MateBook 2020-го модельного года. Судя по всему, новинка будет представлена сразу в двух вариантах: с экранами на 14 и 15 дюймов.
Изображения демонстрируют, что на правой части ноутбука будут расположены 3,5 мм аудиоджек для подключения наушников и USB-A. Старшая модель дополнительно получила еще один такой же разъем. На левой части обоих ноутбуков разместили HDMI, USB-A и USB-C. Отличительной особенностью новинок можно назвать их безрамочный дизайн — на фоне конкурентов устройства выглядят как минимум как нечто необычное и интересное.
Что касательно анонс новых MateBook, то представить ноутбуки должны в самое ближайшее время. Ни о цене, ни о дате старта продаж в сети никакой информации, к сожалению, нет.