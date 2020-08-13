Появились первые подробности о характеристиках нового игрового ноутбука Xiaomi

А если говорить о неофициальных данных, то они гласят, что в рамках презентации покажут две модели ноутбука: с видеокартой линейки NVIDIA GeForce GTX 16 и NVIDIA GeForce RTX. Что же до характеристик экрана, то ноутбук, судя все по тем же слухам, получится FullHD-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Напомним, что анонс линейки Redmi G состоится уже завтра, 14 августа 2020 года.