Ноутбуки и планшеты
Сегодня 19:30
Появились первые подробности о характеристиках нового игрового ноутбука Xiaomi
Осталось дождаться полноценного анонса
Вчера Xiaomi заявила о том, что уже совсем скоро она представит свой новый игровой ноутбук, который будет частью новообразованной линейки Redmi G. Сейчас же в сети появились первые подробности о характеристиках грядущей новинки.
Начнем с официальной части: Xiaomi опубликовала свежие промо-материалы, на которых видно, что ноутбук будет оснащаться процессором Intel Core 10-го поколения, при этом графические задачи на себя возьмет “высокопроизводительная дискретная видеокарта”. Помимо этого, компания также подтвердила, что ноутбук получит крупный 16,1-дюймовый дисплей.
А если говорить о неофициальных данных, то они гласят, что в рамках презентации покажут две модели ноутбука: с видеокартой линейки NVIDIA GeForce GTX 16 и NVIDIA GeForce RTX. Что же до характеристик экрана, то ноутбук, судя все по тем же слухам, получится FullHD-дисплей с частотой обновления 144 Гц.
Напомним, что анонс линейки Redmi G состоится уже завтра, 14 августа 2020 года.