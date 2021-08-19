Появились первые подробности о новом поколении самой дешёвой версии Apple iPad

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:54
Появились первые подробности о новом поколении самой дешёвой версии Apple iPadНо куда интереснее должна быть обновлённая мини-версия планшета компании
В ближайшие несколько месяцев Apple может провести сразу несколько презентаций. На одной из них должны показать следующее поколение самого дешёвого планшета компании — iPad 9. Несмотря на то, что до анонса ещё есть время, в сети появились первые подробности о грядущей новинке.
Так, по данным журналиста Марка Гурмана, девайс получит схожий с прошлыми поколениями дизайн, передаёт Wccftech. Таким образом, Touch ID и широкие рамки сверху и снизу сохранятся. Это и использование чипа Apple A13 Bionic (дебютировал в iPhone 11) призвано сохранить невысокую цену планшета.
При этом Гурман заявляет, что устройство всё же получит изменение в сравнении с iPad 8. Речь идёт о толщине гаджета — новый планшет будет тоньше предшественника. Насколько тоньше — специалист не рассказал.
Напомним, что уже в сентябре должна состояться презентация новых iPhone 13. Вместе с ними, возможно, Apple представит и совершенно новый iPad mini 6, который получит дизайн схожий с iPad Pro и iPad Air последнего поколения.