Появились первые подробности о новом поколении самой дешёвой версии Apple iPad

Так, по данным журналиста Марка Гурмана, девайс получит схожий с прошлыми поколениями дизайн, передаёт Wccftech. Таким образом, Touch ID и широкие рамки сверху и снизу сохранятся. Это и использование чипа Apple A13 Bionic (дебютировал в iPhone 11) призвано сохранить невысокую цену планшета.

При этом Гурман заявляет, что устройство всё же получит изменение в сравнении с iPad 8. Речь идёт о толщине гаджета — новый планшет будет тоньше предшественника. Насколько тоньше — специалист не рассказал.

Напомним, что уже в сентябре должна состояться презентация новых iPhone 13. Вместе с ними, возможно, Apple представит и совершенно новый iPad mini 6, который получит дизайн схожий с iPad Pro и iPad Air последнего поколения.