Появились подробности о первом Android-планшете Pixel от Google

До сих пор не совсем ясно, как скоро устройство поступит в продажу. Предполагается, что релиз состоится «где-то в 2023-м». Но несмотря на некую неопределённость, инсайдеры начали делиться подробностями о девайсе.

Так, стало известно, что грядущая новинка будет работать под управлением исключительно 64-битной версии Android 13. Это как минимум позволит более грамотно расходовать оперативную память планшета.

Стоит отметить, что если слухи окажутся правдой, то планшет от Google окажется первым Android-девайсом с такой интересной фишкой.

Напомним, что Google Pixel Tablet приписывают процессор Tensor 2 в качестве основы, возможность записывать 4К-видео, а также многие функции, связанные с фото- и видеосъёмкой, которые уже можно найти в линейке Pixiel 6.