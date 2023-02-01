Ноутбуки и планшеты
13:29, 01 февраля 2023
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Появились подробности об экранах грядущих флагманских планшетов Xiaomi Pad 6

Между моделями отличий практически не будет

Популярный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о новом планшете Xiaomi — Xiaomi Pad 6.

Появились подробности об экранах грядущих флагманских планшетов Xiaomi Pad 6

Фото: Gizmochina

По его словам, нас ждёт сразу две модели — базовая и Pro-версия. Оба планшета будут оснащены экранами с высоким разрешением 2880 x 1800 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 и 144 Гц соответственно.

Также в них стоит ждать поддержки технологий Dolby Vision и HDR10+.

Младшая Xiaomi Pad 6 получит процессор Snapdragon 870 в качестве основы, в то время как Pad 6 Pro сможет похвастаться околофлагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1.

Устройства оснастят двойной основной камерой и физическим сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Ожидается также, что оба планшета получат до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутреннего хранилища.

Источник:MyDrivers
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