В России представили ноутбук с «импортозамещёнными» комплектующими

Вместе с тем, по словам разработчиков устройства, в основу девайса легла российская материнская плата, созданием которой занимались инженеры 3Logic Group. В том числе это позволило ноутбуку получить заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.

Отметим, что процессор в «Гравитоне Н15И-К2» иностранный — Intel Core i5 8th gen от Intel. Максимальный объём оперативной памяти — 32 ГБ, есть возможность установить SSD-накопитель стандарта М.2.