Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:32
В России представили ноутбук с «импортозамещёнными» комплектующими«Гравитон Н15И-К2», с отечественной «материнкой», но процессором от Intel
Российский компания 3Logic Group разработал новый проект — отечественный ноутбук «Гравитон Н15И-К2». Его отличительной особенностью является не только интересное название, но также варианты поставок с Astra Linux, Windows 10 Pro или Альт Рабочая станция 9.
Вместе с тем, по словам разработчиков устройства, в основу девайса легла российская материнская плата, созданием которой занимались инженеры 3Logic Group. В том числе это позволило ноутбуку получить заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.
Отметим, что процессор в «Гравитоне Н15И-К2» иностранный — Intel Core i5 8th gen от Intel. Максимальный объём оперативной памяти — 32 ГБ, есть возможность установить SSD-накопитель стандарта М.2.
К сожалению, до конца не совсем ясно, может ли любой желающий купить устройство и если да, то по какой цене.