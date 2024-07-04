Представлен мощный игровой ноутбук Red Magic 16 Pro с 24-ядерным процессором Intel Core i9

Новинка оснащена 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой NVIDIA RTX 4070. Начальная цена устройства составляет около $1370.

Ноутбук выполнен из авиационного алюминия и имеет толщину 23.9 мм при весе около 2.4 кг. Для охлаждения используется система Ice Cage с металлической пылезащитной сеткой.

Red Magic 16 Pro оборудован 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и яркостью 500 нит. Экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и имеет время отклика GtG 3 мс.