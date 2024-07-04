Представлен мощный игровой ноутбук Red Magic 16 Pro с 24-ядерным процессором Intel Core i9

Представлен мощный игровой ноутбук Red Magic 16 Pro с 24-ядерным процессором Intel Core i9Первый в истории бренда
Новинка оснащена 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой NVIDIA RTX 4070. Начальная цена устройства составляет около $1370.
Ноутбук выполнен из авиационного алюминия и имеет толщину 23.9 мм при весе около 2.4 кг. Для охлаждения используется система Ice Cage с металлической пылезащитной сеткой.
Red Magic 16 Pro оборудован 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и яркостью 500 нит. Экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и имеет время отклика GtG 3 мс.
В режиме Awakening Mode общая производительность системы достигает 195 Вт. Для расширения возможностей ноутбук оснащён двумя слотами для оперативной памяти DDR5 SO-DIMM и двумя слотами для SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4.
Также имеются порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и UHS-II SD-картридер. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.
Red Magic 16 Pro поступит в продажу 9 июля в цвете «Ночной черный», а версия «Ледниковое серебро» станет доступна в конце месяца. Первые покупатели получат пятилетнюю гарантию на устройство.