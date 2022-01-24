Представлен недорогой игровой ноутбук с настольным 12-ядерным Intel Core i7 и видеокартой RTX 3070

Ноутбуки и планшеты
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Представлен недорогой игровой ноутбук с настольным 12-ядерным Intel Core i7 и видеокартой RTX 3070Монстр, а не ноутбук
В сети появилась информация об анонсе и старте продаж интересного игрового ноутбука — Hasee ZX9. Отличительной особенностью устройства является сочетание «железа» и цены.
Так, в основу девайса легла полноценная настольная линейка процессоров Intel Alder Lake. В базовой версии это 2-ядерный Celeron G6900, в средней — 6-ядерный Core i5-12400, в максимально — 12-ядерный Core i7-12700.
Цена версий составляет 1300, 1500 и 1650 долларов соответственно (100 тыс, 115 тыс и 127 тыс рублей). Учитывая, что в качестве видеоускорителя выступает NVIDIA RTX 3070 (пускай и в мобильной версии), стоимость ноутбука точно приятно удивляет.
Из прочего можно отметить, что Hasee ZX9 весит 2,7 кг, имеет 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4-3200 МГц, а также SSD-накопитель на 512 ГБ.
Размер IPS-дисплея новинки — 15,6 дюйма, разрешение — 2,5К, а частота обновления экрана — 165 Гц.
Источник: Wccftech