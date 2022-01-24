Представлен недорогой игровой ноутбук с настольным 12-ядерным Intel Core i7 и видеокартой RTX 3070

Так, в основу девайса легла полноценная настольная линейка процессоров Intel Alder Lake. В базовой версии это 2-ядерный Celeron G6900, в средней — 6-ядерный Core i5-12400, в максимально — 12-ядерный Core i7-12700.

Цена версий составляет 1300, 1500 и 1650 долларов соответственно (100 тыс, 115 тыс и 127 тыс рублей). Учитывая, что в качестве видеоускорителя выступает NVIDIA RTX 3070 (пускай и в мобильной версии), стоимость ноутбука точно приятно удивляет.