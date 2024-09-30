Представлен «неубиваемый» планшет Armor Pad 4 Ultra со встроенным тепловизором

Это первый «неубиваемый» планшет бренда, оснащённый тепловизором и поддержкой 5G. Устройство было впервые показано на выставке IFA в Берлине, но подробности стали известны только сейчас.

Armor Pad 4 Ultra получил прочный корпус с усиленной рамой, а также сертификаты IP68/IP69K и MIL-STD-810H, что делает его водо-, пыленепроницаемым и устойчивым к ударам и падениям.

Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ внутреннего накопителя. Батарея ёмкостью 11 800 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку.