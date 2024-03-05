Представлен ноутбук Dynamic airflow с необычной системой охлаждения

Уникальность системы заключается в механизме, который автоматически выдвигает заднюю часть ноутбука при открытии крышки. Это открывает дополнительные вентиляционные отверстия и увеличивает пространство для циркуляции воздуха.

Пока неизвестно, поступит ли этот ноутбук в продажу, но он уже получил награду iF Design Guide Award, поэтому доступны фотографии и некоторые подробности.