Представлен ноутбук Lenovo, способный переключаться между Windows и Android

Представлен ноутбук Lenovo, способный переключаться между Windows и AndroidОчень необычный гаджет
Lenovo представила новый гибридный ноутбук ThinkBook Plus Gen 5 на выставке CES 2024, который способен переключаться между операционными системами Windows и Android.
Гибридный дизайн новинки позволяет отсоединить 14-дюймовый 2.8K OLED экран от клавиатурной базы, превращая его в Android-планшет. При повторном подключении к базе, девайс автоматически переходит в режим Windows.
Начальная цена устройства составляет $2000.
В основе гибридного устройства лежат два процессора: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 для планшетной части и Intel Core Ultra 7 для базы.
Это позволяет каждой части функционировать независимо, когда это необходимо, с базой, работающей как самостоятельное Windows-устройство при подключении к внешнему монитору.
Планшетная часть работает на Android 13 и оснащена аккумулятором на 38 ватт-часов, в то время как база работает на Windows 11 и имеет аккумулятор на 75 ватт-часов.