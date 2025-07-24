Представлен ноутбук на Raspberry Pi — Argon ONE UP с IPS-экраном и сменным CM5

В отличие от стандартных решений, в нём используется модуль Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5), который можно заменить — как процессорный блок, так и память, хранилище и беспроводные модули.

В зависимости от конфигурации, CM5 предлагает от 2 до 16 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ встроенного хранилища. Также доступны варианты с Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Благодаря совместимости с другими модулями этого формата, ноутбук можно будет модернизировать в будущем.

Argon ONE UP получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 × 1200, клавиатуру с подсветкой, тачпад, 1080p-камеру и корпус из алюминиевого сплава. Есть слот M.2 для накопителя, встроенные стереодинамики и широкий набор портов: USB-A, USB-C, HDMI, microSD и аудиоразъём.

Отдельный модуль с GPIO-выводами подключается через USB-C и может быть отключён при необходимости, чтобы не расходовать лишнюю энергию. Продажи начнутся на Kickstarter — дата и цена пока не раскрыты.