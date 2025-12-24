Представлен ноутбук с 256 ГБ оперативной памяти и 32 ТБ SSD за $15 000

Устройство ориентировано не на массового пользователя, а на профессионалов, которым нужны экстремальные характеристики и максимальная расширяемость.

Главная особенность модели — поддержка до 256 ГБ DDR5-памяти (4 × 64 ГБ SO-DIMM). За производительность отвечают процессор Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарта RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти.

Для хранения данных предусмотрены четыре слота M.2: три PCIe 4.0 и один PCIe 5.0, суммарно — до 32 ТБ NVMe SSD с поддержкой RAID 0/1/5.

Ноутбук оснащается 18-дюймовым дисплеем: на выбор — 2560 × 1600 при 240 Гц или 3840 × 2400 при 200 Гц. Весит устройство 3,6 кг, толщина корпуса — 32,8 мм.

Базовая цена Raptor X18 стартует с $4679, а полностью укомплектованная конфигурация легко превышает $15 000, что делает его нишевым решением для энтузиастов и профессионалов.