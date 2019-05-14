Представлен ноутбук с большим складным дисплеем

Ноутбук станет частью линейки ThinkPad X1. Сейчас он находится на стадии прототипа, выпуск в продажу запланирован на 2020 год. Цена пока не объявлена даже примерная.

Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 1920 x 1440 пикселей производства LG. Ранее компания экспериментировала с ноутбуками с двумя дисплеями, но складной экран использует впервые. Точные характеристики устройства пока не объявлены.

Согласно отзывам журналистов, которые смогли подержать прототип в руках, экран имеет соотношение сторон 4:3 и в сложенном ноутбучном состоянии пользователь получает 9,6-дюймовый экран (верхняя половина). Также отмечается, что устройство весит менее 900 граммов, оснащено двумя портами USB Type-C, стереодинамиками и инфракрасной камерой Windows Hello.