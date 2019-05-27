Представлен ноутбук с максимально разогнанным процессором Core i9 для экстремальных геймеров

Компания MSI представила к выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, флагманский ноутбук с максимально разогнанным процессором Core i9 и экстремальной системой охлаждения.
Мощный и функциональный ноутбук GT76 Titan позиционируется производителем как первая игровая модель, которая оснащается полноценным процессором Intel Core i9 с восемью разогнанными ядрами, способными выполнять 16 вычислительных потоков одновременно на рабочей частоте до 5,0 ГГц.
За его стабильную работу отвечает система охлаждения Cooler Boost Titan, которая теперь включает в себя 11 тепловых трубок и 4 вентилятора, генерирующих в два раза больший воздушный поток по сравнению с предыдущей версией. Всё это дополняется видеокартой GeForce RTX 2080 и до 128 ГБ оперативной павмяти.
Корпус сочетает алюминиевое шасси, вентиляционные решетки с оформлением под карбоново и подсветку Mystic Light, которая реализована в клавиатуре, но и на нижней панели корпуса. Общие габариты ноутбука составляют 428 x 314 x 31~58 мм.