Представлен ноутбук с максимально разогнанным процессором Core i9 для экстремальных геймеров

Мощный и функциональный ноутбук GT76 Titan позиционируется производителем как первая игровая модель, которая оснащается полноценным процессором Intel Core i9 с восемью разогнанными ядрами, способными выполнять 16 вычислительных потоков одновременно на рабочей частоте до 5,0 ГГц.

За его стабильную работу отвечает система охлаждения Cooler Boost Titan, которая теперь включает в себя 11 тепловых трубок и 4 вентилятора, генерирующих в два раза больший воздушный поток по сравнению с предыдущей версией. Всё это дополняется видеокартой GeForce RTX 2080 и до 128 ГБ оперативной павмяти.

Корпус сочетает алюминиевое шасси, вентиляционные решетки с оформлением под карбоново и подсветку Mystic Light, которая реализована в клавиатуре, но и на нижней панели корпуса. Общие габариты ноутбука составляют 428 x 314 x 31~58 мм.