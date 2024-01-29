Представлен ноутбук с очень странным дизайном и 7-дюймовым экраном

Этот инновационный гаджет сочетает в себе функциональность традиционного 15.6-дюймового ноутбука и удобство дополнительного планшета, расположенного рядом с клавиатурой.

Сообщается, что дополнительный экран Topton L10 предлагает новые возможности для многозадачности и улучшенного взаимодействия с устройством.