Представлен первый в мире Android-планшет с экраном из цветных «электронных чернил»

Планшет работает под управлением Android 13. Ёмкий аккумулятор 4000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. В комплекте с планшетом идет стилус, который позволяет делать заметки и рисовать.

Стоит новинка около $668, при этом пока что купить ее можно лишь в Китае. Но ожидается, что необычный планшет появится в продаже и в других странах, Просто чуточку позже.