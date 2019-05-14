Представлен первый в мире игровой ноутбук с двумя экранами

Второй экран обеспечивает продвинутую многозадачность и функциональные горячие клавиши для различных задач. Например, можно во время игры смотреть поясняющее видео, управлять Spotify, не открываясь от игры, или продолжать беседу в Twitch, и так далее.

Также поддерживается функция отзеркаливания, когда можно заметно увеличить нужный участок основного дисплея в режиме реального времени.

Ноутбук оснащается 15-дюймовым основным дисплеем и 6-дюймовым дополнительным, процессором Intel Core-i9 девятого поколения, 32 ГБ оперативной памяти с опциональной памятью Intel Optane, графикой NVIDIA RTX 2080, до 1 ТБ на твёрдотельном накопителе. Он заключён в полностью металлический корпус и имеет толщину 20 мм.