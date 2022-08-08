Представлен полноценный 10-дюймовый планшет с Android 12, 4G и за 7 тысяч рублей

Сегодня в 07:33
1 мин.
Представлен полноценный 10-дюймовый планшет с Android 12, 4G и за 7 тысяч рублейУдивительная цена
Пока многие производители пытаются представить максимально дорогие и флагманские планшеты, находятся и те, кто выпускает варианты куда более бюджетные.
Так, например, в Китае анонсировали планшетный компьютер Teclast P30 Air. Его отличительной особенностью стали неплохие характеристики и новейший Android 12 по крайне низкой цене.
В основу устройства лёг 8-ядерный чип MediaTek Helio P22. При этом размер его экрана — 10,1 дюйма, корпус выполнен из металла, а основная камера может похвастаться разрешением в 8 Мп.
Из прочего можно отметить поддержку 4G и microSD-карт, 5 Мп камеру на фронтальной панели и аккумулятор на 6000 мАч. Цена Teclast P30 Air особенно приятно удивляет — 120 долларов или 7,1 тыс рублей.