Представлен полноценный 10-дюймовый планшет с Android 12, 4G и за 7 тысяч рублей

Так, например, в Китае анонсировали планшетный компьютер Teclast P30 Air. Его отличительной особенностью стали неплохие характеристики и новейший Android 12 по крайне низкой цене.

В основу устройства лёг 8-ядерный чип MediaTek Helio P22. При этом размер его экрана — 10,1 дюйма, корпус выполнен из металла, а основная камера может похвастаться разрешением в 8 Мп.