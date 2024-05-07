Представлен стилус Apple Pencil Pro с виброотдачей и встроенным гироскопом

Это третье поколение стилуса от Apple, и оно доступно по цене $129, что совпадает с ценой второго поколения.

Apple Pencil Pro совместим только с последними моделями iPad — как Air, так и Pro. Устройство оснащено рядом нововведений, включая датчик в корпусе, который позволяет использовать новую функцию «сжатия» с тактильной обратной связью.