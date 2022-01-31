Ноутбуки и планшеты
Вчера в 21:59
1 мин.

Представлен сверхтонкий безрамочный ноутбук без каких-либо портов. Даже для зарядки

А уже совсем скоро должен состояться и релиз
Компания Craob (о которой вы, вероятнее всего, никогда ничего не слышали) уже совсем скоро запустит продажи своего концептуального ноутбука — Craob X.
Представлен сверхтонкий безрамочный ноутбук без каких-либо портов. Даже для зарядки

Отличительной особенностью устройства является футуристичная 7-мм толщина и безрамочный дизайн. При этом размер дисплея устройства составляет 13,3 дюйма, а разрешение — 4K.

Представлен сверхтонкий безрамочный ноутбук без каких-либо портов. Даже для зарядки

Самым главным «сюрпризом», который разработчики оставили потенциальному покупателю, является отсутствие каких-либо портов на ноутбуке. Причём Craob лишили устройство даже зарядного порта, придумав необычный способ пополнять аккумулятор девайса.

Представлен сверхтонкий безрамочный ноутбук без каких-либо портов. Даже для зарядки

Для этих целей компания разработала специальную магнитную зарядку, наподобие MagSafe для iPhone от Apple. Она крепится на крышке ноутбука и беспроводным методом пополняет его заряд. Более того, блок также выступает в качестве USB-хаба. Именно через него пользователи могут подключать к Craob X флешки, SD-карты и т.д.

1 / 2

Из прочего стоит отметить использование процессора Intel Core i7-1280P в качестве основы, до 32 ГБ оперативной и 2 ТБ постоянной памяти.

Источник: Gizmochina
Новости партнеров
Новости партнеров