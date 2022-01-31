Представлен сверхтонкий безрамочный ноутбук без каких-либо портов. Даже для зарядки

Для этих целей компания разработала специальную магнитную зарядку, наподобие MagSafe для iPhone от Apple. Она крепится на крышке ноутбука и беспроводным методом пополняет его заряд. Более того, блок также выступает в качестве USB-хаба. Именно через него пользователи могут подключать к Craob X флешки, SD-карты и т.д.