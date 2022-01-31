Представлен сверхтонкий безрамочный ноутбук без каких-либо портов. Даже для зарядки

Представлен сверхтонкий безрамочный ноутбук без каких-либо портов. Даже для зарядкиА уже совсем скоро должен состояться и релиз
Отличительной особенностью устройства является футуристичная 7-мм толщина и безрамочный дизайн. При этом размер дисплея устройства составляет 13,3 дюйма, а разрешение — 4K.
Самым главным «сюрпризом», который разработчики оставили потенциальному покупателю, является отсутствие каких-либо портов на ноутбуке. Причём Craob лишили устройство даже зарядного порта, придумав необычный способ пополнять аккумулятор девайса.
Для этих целей компания разработала специальную магнитную зарядку, наподобие MagSafe для iPhone от Apple. Она крепится на крышке ноутбука и беспроводным методом пополняет его заряд. Более того, блок также выступает в качестве USB-хаба. Именно через него пользователи могут подключать к Craob X флешки, SD-карты и т.д.
Из прочего стоит отметить использование процессора Intel Core i7-1280P в качестве основы, до 32 ГБ оперативной и 2 ТБ постоянной памяти.