Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 26 февраля 2025, 07:08
1 мин.

Представлен Upton One — первый ноутбук на базе одноплатного чипа Raspberry Pi

Выглядит интересно
Компания Argon40 анонсировала ноутбук Upton One, построенный на базе Raspberry Pi Compute Module 5.
Представлен Upton One — первый ноутбук на базе одноплатного чипа Raspberry Pi
© Tom's Hardware

Новинка получила свое название в честь сооснователя Raspberry Pi Эбена Аптона и станет первым полноценным лэптопом с этим одноплатным чипом.

Одной из ключевых особенностей Upton One является возможность замены модуля Compute Module 5, что позволит пользователям настраивать объем оперативной памяти и встроенного хранилища, а в будущем — даже обновить устройство до Compute Module 6.

Корпус ноутбука выполнен из металла или прочного пластика, а среди портов присутствуют три USB-C, один HDMI, разъем USB-A, аудиовыход и слот для microSD.

Представлен Upton One — первый ноутбук на базе одноплатного чипа Raspberry Pi
© Tom's Hardware

Также предусмотрена поддержка M.2 NVMe-накопителей и охлаждение через алюминиевый тепловой контур.

Клавиатура Upton One получила традиционный «классический» дизайн, а на месте клавиши Windows теперь красуется логотип Raspberry Pi. Экран, предположительно, имеет диагональ 14 дюймов.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Raspberry Pi
,
#ноутбук