Представлен Upton One — первый ноутбук на базе одноплатного чипа Raspberry Pi

Новинка получила свое название в честь сооснователя Raspberry Pi Эбена Аптона и станет первым полноценным лэптопом с этим одноплатным чипом.

Одной из ключевых особенностей Upton One является возможность замены модуля Compute Module 5, что позволит пользователям настраивать объем оперативной памяти и встроенного хранилища, а в будущем — даже обновить устройство до Compute Module 6.

Корпус ноутбука выполнен из металла или прочного пластика, а среди портов присутствуют три USB-C, один HDMI, разъем USB-A, аудиовыход и слот для microSD.