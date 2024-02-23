Представлен Xiaomi Pad 6S Pro — новый флагманский планшет компании с 12.4" экраном

Представлен Xiaomi Pad 6S Pro — новый флагманский планшет компании с 12.4" экраномИнтересный аппарат
Сердцем новинки стал мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающий высокую производительность для любых задач.
Планшет доступен в четырех конфигурациях памяти: 8/256 ГБ за $460, 12/256 ГБ за $500, 12/512 ГБ за $555 и 16 ГБ/1 ТБ за $625.
Главной фичей Pad 6S Pro 12.4 можно назвать его 12.4-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K и рекордной частотой обновления 144 Гц.
Он обеспечивает плавную картинку как при работе с приложениями, так и при просмотре видео. Максимальная яркость экрана достигает 900 кд/м2, что позволяет комфортно использовать планшет даже на улице в солнечный день.
Новинка оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой, способной делать качественные фотографии.
Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, что обеспечивает планшету автономность до двух дней работы. Поддерживается быстрая зарядка на 120 Вт, а это значит, что от 0 до 10% планшет заряжается всего за 35 минут.