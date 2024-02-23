Представлен Xiaomi Pad 6S Pro — новый флагманский планшет компании с 12.4" экраном

Сердцем новинки стал мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающий высокую производительность для любых задач.

Планшет доступен в четырех конфигурациях памяти: 8/256 ГБ за $460, 12/256 ГБ за $500, 12/512 ГБ за $555 и 16 ГБ/1 ТБ за $625.

Главной фичей Pad 6S Pro 12.4 можно назвать его 12.4-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K и рекордной частотой обновления 144 Гц.