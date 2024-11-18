Производитель объяснил, почему в дорогих ноутбуках нет предустановленной Windows, а в дешёвых — есть

Производитель объяснил, почему в дорогих ноутбуках нет предустановленной Windows, а в дешёвых — естьДостаточно включить логику
Коммерческий директор ICL Техно (компания-владелец бренда ноутбуков OSiO) Ильдар Вагизов отметил, что дело даже не в санкциях — сегодня даже находящиеся под санкциями российские бренды ноутбуков имеют возможность выпускать ноутбуки с предустановленной Windows. Но чаще всего не делают этого в старших игровых моделях по совершенно другим причинам:
- В ноутбуках бюджетного и среднего сегментов производители предлагают и «пустые» модификации без ОС, но при этом обязательно предлагают и модификации с предустановленной Windows, потому что такие ноутбуки чаще приобретают покупатели, которые не умеют устанавливать операционную систему самостоятельно. Просто в силу того, что аудитория недорогих ноутбуков более широка.
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В игровых ноутбуках, по статистике федеральных ритейлеров электроники (DNS, Ситилинк и др.) покупатели не готовы доплачивать и предпочитают покупать более дешёвую модификацию без ОС, а затем устанавливать операционную систему самостоятельно.
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Кроме того, в игровых ноутбуках гораздо острее конкуренция — зачастую по разнице в несколько тысяч рублей за предустановленную Windows покупатели имеют возможность купить ноутбук конкурента с увеличенным объёмом SSD, либо оперативной памяти. И почти всегда именно так и поступают.