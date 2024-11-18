Производитель объяснил, почему в дорогих ноутбуках нет предустановленной Windows, а в дешёвых — есть

Достаточно включить логику

На встрече с представителями российского бренда ноутбуков OSiO журналисты отметили, что в бюджетных моделях предустановлена Windows 11, в то время как в дорогих игровых ноутбуках стоимостью 100+ тысяч рублей чаще нет предустановленной ОС и это выглядит «экономией на спичках», и не только у OSiO, но и у других производителей. Но с точки зрения производителей ноутбуков и сетевых магазинов это решение оказалось как раз очень логичным...