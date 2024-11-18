Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 18 ноября 2024, 05:08
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Производитель объяснил, почему в дорогих ноутбуках нет предустановленной Windows, а в дешёвых — есть

Достаточно включить логику
На встрече с представителями российского бренда ноутбуков OSiO журналисты отметили, что в бюджетных моделях предустановлена Windows 11, в то время как в дорогих игровых ноутбуках стоимостью 100+ тысяч рублей чаще нет предустановленной ОС и это выглядит «экономией на спичках», и не только у OSiO, но и у других производителей. Но с точки зрения производителей ноутбуков и сетевых магазинов это решение оказалось как раз очень логичным...
Производитель объяснил, почему в дорогих ноутбуках нет предустановленной Windows, а в дешёвых — есть
© HONOR Club

Коммерческий директор ICL Техно (компания-владелец бренда ноутбуков OSiO) Ильдар Вагизов отметил, что дело даже не в санкциях — сегодня даже находящиеся под санкциями российские бренды ноутбуков имеют возможность выпускать ноутбуки с предустановленной Windows. Но чаще всего не делают этого в старших игровых моделях по совершенно другим причинам:

  • В ноутбуках бюджетного и среднего сегментов производители предлагают и «пустые» модификации без ОС, но при этом обязательно предлагают и модификации с предустановленной Windows, потому что такие ноутбуки чаще приобретают покупатели, которые не умеют устанавливать операционную систему самостоятельно. Просто в силу того, что аудитория недорогих ноутбуков более широка.
Коммерческий директор ICL Техно Ильдар Вагизов на встрече с обозревателями компьютерной техники, ноябрь 2024 г.

Коммерческий директор ICL Техно Ильдар Вагизов на встрече с обозревателями компьютерной техники, ноябрь 2024 г.

© ferra.ru

  • В игровых ноутбуках, по статистике федеральных ритейлеров электроники (DNS, Ситилинк и др.) покупатели не готовы доплачивать и предпочитают покупать более дешёвую модификацию без ОС, а затем устанавливать операционную систему самостоятельно.

  • Кроме того, в игровых ноутбуках гораздо острее конкуренция — зачастую по разнице в несколько тысяч рублей за предустановленную Windows покупатели имеют возможность купить ноутбук конкурента с увеличенным объёмом SSD, либо оперативной памяти. И почти всегда именно так и поступают.