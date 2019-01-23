Проблема с дешёвым шлейфом экрана MacBook обойдётся в 600 долларов

Текущее поколение MacBook Pro, которое было представлено в 2016 году, имеет небольшую проблему с экраном, которая из-за особенностей дизайна оказывается весьма дорогой в починке. О ней рассказали специалисты ресурса iFixit.

У ноутбуков оказался более тонкий, чем в предшественниках, шлейф, соединяющий материнскую плату с экраном. Когда он изнашивается или повреждается, в нижней части дисплея появляется так называемый эффект «сценического света» — подсветка по нижней кромке распределяется неравномерно. Если проблему запустить, то шлейф перестанет передавать изображение при открытии крышки больше чем на 40 градусов.

По словам iFixit, Apple «раздула проблему на 6 долларов до 600» — недорогой шлейф нельзя заменить отдельно, вместе с ним придётся менять весь дисплей.