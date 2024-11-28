Продажи аналогов MacBook на процессоре Snapdragon X оказались мизерными

Ноутбуки на ARM-процессоре пока не могут в принципе конкурировать с устройствами от Intel и AMD: продаётся 1 устройство на ARM-процессоре в соотношении со 125 x86-ноутбуками. К тому же в третьем квартале было продано 13,3 млн ПК с ИИ, или 20% от общего числа поставленных устройств.

При этом продажи ноутбуков с процессором Snapdragon X выросли на 180% по сравнению со вторым кварталом. Однако, как отмечают аналитики из агентства Canalys, даже такой рост недостаточен для конкуренции с Intel и AMD.

В этой нише лидером оказались ARM-ноутбуки на Snapdragon X с ИИ-системой Copilot+ PC Microsoft Surface — аналоги и прямые конкуренты MacBook. Но пока конкуренция не задаётся.