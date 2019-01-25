Продажи MacBook в России выросли в полтора раза

В России по итогам 2018 года было продано 150 000 MacBook на сумму более 14 млрд рублей. В результате, продажи MacBook в денежном выражении показали рост в 46%, в штучном — на 47%. Статистику продажи MacBook на российском рынке проанализировали эксперты Cstore, авторизованного реселлера Apple.

Подавляющее количество продаж — 70% — пришлось на розничные сети, 30% — на онлайн-каналы. Покупателям удобнее совершить покупку MacBook в обычных розничных магазинах, где можно проконсультировавших с консультантами и получить помощь в настройке.

Самой популярной моделью среди всех проданных MacBook в России стал MacBook Air 13" 128GB — 29% от общих штучных продаж. На втором месте по популярности в 2018 году MacBook Pro 13" 128GB c долей в 13%, на третьем — MacBook Pro 13" 256GB — 7%.

При этом наибольшее количество продаж пришлось на ценовой сегмент от 100 000 — 34% от всех продаж в 2018 году, 30% заняли продажи MacBook в сегменте от 50 000 до 70 000 рублей, еще 29% пришлось на сегмент от 70 000 до 100 000, а 7% — на сегмент до 50 000 рублей.