Продажи планшетов в России выросли на 8% в первой половине 2025 года

Средняя цена на устройства снизилась на 3% и составила примерно 19,4 тысячи рублей. Это связано с расширением бюджетного сегмента и усилением конкуренции между производителями. Наибольшим спросом пользовались модели бренда HUAWEI, занявшие 14% рынка по количеству продаж. Их успех объясняется наличием как базовых, так и более продвинутых моделей.

Следом идут планшеты Samsung с долей 12%. Покупателей привлекает стабильное качество и развитая экосистема бренда. Не менее востребованы и устройства без конкретного бренда — они заняли 11% рынка благодаря доступной цене и простоте использования. Такой же долей может похвастаться и бренд Redmi, который уверенно чувствует себя в бюджетном сегменте.

Если рассматривать рынок по выручке, то здесь лидируют HUAWEI и Apple — по 17% на каждого. Первый за счет большого объема продаж, второй — благодаря стабильному спросу на iPad. Samsung находится на третьем месте с результатом 16%, а Redmi замыкает четверку с 10%.