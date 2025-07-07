Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 07 июля 2025, 19:14
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Продажи планшетов в России выросли на 8% в первой половине 2025 года

Лидируют HUAWEI, Samsung и бюджетные бренды
По данным компании «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2025 года рынок планшетов в России показал рост. В денежном выражении он увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а количество проданных устройств выросло на 4%. Всего было реализовано около 1,5 миллиона планшетов на сумму 28,3 миллиарда рублей.
Продажи планшетов в России выросли на 8% в первой половине 2025 года
© Francois Hoang

Средняя цена на устройства снизилась на 3% и составила примерно 19,4 тысячи рублей. Это связано с расширением бюджетного сегмента и усилением конкуренции между производителями. Наибольшим спросом пользовались модели бренда HUAWEI, занявшие 14% рынка по количеству продаж. Их успех объясняется наличием как базовых, так и более продвинутых моделей.

Следом идут планшеты Samsung с долей 12%. Покупателей привлекает стабильное качество и развитая экосистема бренда. Не менее востребованы и устройства без конкретного бренда — они заняли 11% рынка благодаря доступной цене и простоте использования. Такой же долей может похвастаться и бренд Redmi, который уверенно чувствует себя в бюджетном сегменте.

Если рассматривать рынок по выручке, то здесь лидируют HUAWEI и Apple — по 17% на каждого. Первый за счет большого объема продаж, второй — благодаря стабильному спросу на iPad. Samsung находится на третьем месте с результатом 16%, а Redmi замыкает четверку с 10%.

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Булат Кармак
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