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Сегодня 14:22
Профессиональный ноутбук Xiaomi подешевел благодаря новому обновлению
Речь о Mi Notebook Pro Enhanced Edition
Напомним, что китайский гигант Xiaomi еще в прошлом году анонсировал свой ноутбук Mi Notebook Pro Enhanced Edition, который на старте продаж стоил порядка 1105 долларов или 68,6 тыс рублей. Сейчас же, на китайском рынке появилась обновленная версия Mi Notebook Pro Enhanced Edition, которая имеет более доступную стоимость.
Так, уже сейчас ноутбук можно приобрести за 850 долларов или 52,7 тыс рублей. Однако стоит отметить, что снижение стоимости новой модификации связано с уменьшением объемов памяти. Так, если прошлая модель была оснащена 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб SSD, то его обновленная версия получила 8 Гб оперативной памяти и 512 SSD.
Кроме того, новый Mi Notebook Pro Enhanced Edition работает на базе Core i5-10210U, а не Core i7-10510U, как было в старшей модели.