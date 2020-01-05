Профессиональный ноутбук Xiaomi подешевел благодаря новому обновлению

Так, уже сейчас ноутбук можно приобрести за 850 долларов или 52,7 тыс рублей. Однако стоит отметить, что снижение стоимости новой модификации связано с уменьшением объемов памяти. Так, если прошлая модель была оснащена 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб SSD, то его обновленная версия получила 8 Гб оперативной памяти и 512 SSD.

Кроме того, новый Mi Notebook Pro Enhanced Edition работает на базе Core i5-10210U, а не Core i7-10510U, как было в старшей модели.