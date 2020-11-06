Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил свой первый бизнес-ноутбук

В качестве аудиосистемы в Razer Book 13 используются два динамика с поддержкой технологии объемного звучания THX Spatial Audio. Из портов имеется 3,5-мм аудиоразъем, два разъема USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и один USB Type-A 3.2. Также в ноутбуке установлен слот для карт microSD вместе с комбинированным аудиопортом и HDMI 2.0. По заявлению производителя, устройство способно проработать от одного заряда до 14 часов.

Что же касательно цены новинки, то за Razer Book 13 на базе Intel Core i5 попросят от 1,199 долларов, в то время как за версию на базе Core i7 придется отдать уже минимум 1,599 долларов. Старт продаж намечен на ноябрь 2020 года.