Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил свой первый бизнес-ноутбук
Называется новинка Razer Book 13. Устройство оснастили 13.4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 или 3840x2400 пикселей в зависимости от модификации и процессорами Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Iris Xe, сообщает Engadget. Также ноутбук получил 8 или 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ.
В качестве аудиосистемы в Razer Book 13 используются два динамика с поддержкой технологии объемного звучания THX Spatial Audio. Из портов имеется 3,5-мм аудиоразъем, два разъема USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и один USB Type-A 3.2. Также в ноутбуке установлен слот для карт microSD вместе с комбинированным аудиопортом и HDMI 2.0. По заявлению производителя, устройство способно проработать от одного заряда до 14 часов.
Что же касательно цены новинки, то за Razer Book 13 на базе Intel Core i5 попросят от 1,199 долларов, в то время как за версию на базе Core i7 придется отдать уже минимум 1,599 долларов. Старт продаж намечен на ноябрь 2020 года.