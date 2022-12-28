Производитель российских ноутбуков предложил властям запретить ввоз в страну иностранных аналогов

Речь идёт о моделях таких компаний, как Dell, HP, Acer и т.д. Сообщается, что предложение включает в себя программу, предусматривающую 20% кэшбек для граждан, приобретающих компьютеры отечественного производства.

Дистрибьюторов же планируют заманить выдачей льготных кредитов на покупку российского оборудования для перепродажи. Ритейлеры и чиновники уже поддержали идею кэшбек-программы, но выступили против ограничения параллельного импорта. Это, считают эксперты, может привести к сокращению ассортимента товаров и росту нелегальных поставок.

Напомним, что ранее стало известно о заметном сокращении поставок в Россию ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows. Всего за 11 месяцев 2022 года их доля снизилась до менее одной трети.