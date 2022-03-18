Производительность Apple M1 Ultra сравнили с топовой видеокартой NVIDIA RTX 3090

Учитывая, что модель такой видеокарты известна — это NVIDIA RTX 3090 — провести сравнение не составляет особого труда. И этим занялись наши коллеги из The Verge.

Они протестировали Mac Studio, основанный на M1 Ultra, в популярном Geekbench 5 Compute и Shadow of the Tomb Raider — игре, имеющей нативную поддержку macOS.

Затем они провернули то же самое, но с обыкновенным ПК, в который установили флагманскую видеокарту NVIDIA. По итогу компьютер на базе M1 Ultra оказался в два раза слабее своего конкурента с RTX 3090 на борту.