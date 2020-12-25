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Производительность Inel и AMD-версий нового профессионального ноутбука Xiaomi раскрыли до анонса
Версия на AMD умудрилась обогнать версию на Intel в многоядерном тестировании
Последняя версия Xiaomi Mi Notebook Pro вышла в июне 2020 года. Устройство получило процессоры Intel 10-го поколения, что на момент анонс было актуально. Но сейчас, с выходом Intel Core 11th gen, многие задумались о том, чтобы дождаться следующей версии ноутбука. На радость именно таким пользователям, в сеть слили производительность Intel и AMD-версий новинки от Xiaomi.
Популярный бенчмарк Geekbench протестировал Mi Notebook 2021. В результате это нам стало известно, что ноутбук будет оснащаться двумя процессорами на выбор: Intel Core 11-го поколения и AMD Ryzen 5600H, сообщает Gizmochina. Вариант ноутбука на базе Intel Core i7-11370H набрал в тестах 1 572 баллов в одноядерном и 5 065 баллов в многоядерном прогоне. Версия же на базе Ryzen 5600H показала себя ещё лучше: 1 362 и 5 994 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
На данный момент нет точной информации, когда именно компания покажет новые ноутбуки. Она может сделать это в начале 2021 года, а может приурочить анонс к выходу Xiaomi Mi 11, т.е. уже 28 декабря.