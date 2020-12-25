Производительность Inel и AMD-версий нового профессионального ноутбука Xiaomi раскрыли до анонса

Популярный бенчмарк Geekbench протестировал Mi Notebook 2021. В результате это нам стало известно, что ноутбук будет оснащаться двумя процессорами на выбор: Intel Core 11-го поколения и AMD Ryzen 5600H, сообщает Gizmochina. Вариант ноутбука на базе Intel Core i7-11370H набрал в тестах 1 572 баллов в одноядерном и 5 065 баллов в многоядерном прогоне. Версия же на базе Ryzen 5600H показала себя ещё лучше: 1 362 и 5 994 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.