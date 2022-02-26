Производительность Xiaomi Mi Pad 5 на Windows 11 протестировали

Так, Windows-версия планшета сумела набрать 465 и 1992 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это всё ещё меньше стоковых значений под управлением MIUI (780 и 2800 баллов), но уже заметный прогресс с ноябрьскими показателями.