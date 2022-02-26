Производительность Xiaomi Mi Pad 5 на Windows 11 протестировали

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Производительность Xiaomi Mi Pad 5 на Windows 11 протестировалиПолучилось спорно
Ещё в ноябре 2021 года на планшете Xiaomi Mi Pad 5 запустили ARM-версию Windows 11. Теперь же в сети появились результаты тестирования в Geekbench более-менее стабильной сборки системы.
Так, Windows-версия планшета сумела набрать 465 и 1992 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это всё ещё меньше стоковых значений под управлением MIUI (780 и 2800 баллов), но уже заметный прогресс с ноябрьскими показателями.
Отметим, что вероятнее всего при установке Windows 11 на Mi Pad 5 использовалась WOA (Windows on ARM) — инициатива сообщества, направленная на запуск новых версий Windows на старых смартфонах и планшетах Lumia. Ранее проект основывался на Windows 10 ARM, но сейчас всё активнее разрабатывается версия на Windows 11 ARM.
Источник: Gizmochina