Пять самых популярных производителей планшетов в конце 2021 года

Отмечается, что продажи планшетных компьютеров упали по всему миру, так что неудивительна тенденция к занятию первых мест самыми «устойчивыми» вендорами. Так, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи планшетов сократились на 27%, в материковом Китае — на 14%, в Северной Америке — на 24%, в Латинской Америке — на 1%. Но неожиданно выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 23%.