Пять самых популярных производителей планшетов в конце 2021 года

Пять самых популярных производителей планшетов в конце 2021 годаApple и Samsung лидируют
В число самых популярных производителей планшетов, по информации аналитического агентства Canalys, вошли Apple, Samsung, Lenovo, Amazon и Huawei — несмотря на все проблемы компании.
На долю Apple приходится 40,4% мировых продаж — 15,2 млн устройств, Samsung отгрузил 7,2 млн единиц, или 19,1%, Lenovo — 4,2 млн, или 11,3%, Amazon — 2,8 млн, 7,4% и Huawei — 2,5 млн устройств, или 6,6%.
Отмечается, что продажи планшетных компьютеров упали по всему миру, так что неудивительна тенденция к занятию первых мест самыми «устойчивыми» вендорами. Так, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи планшетов сократились на 27%, в материковом Китае — на 14%, в Северной Америке — на 24%, в Латинской Америке — на 1%. Но неожиданно выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 23%.