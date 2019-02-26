Qualcomm адаптировала мобильный флагманский процессор и добавила 5G для ноутбуков

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Qualcomm представила платформу для ноутбуков с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.

По словам производителя, это первая коммерческая платформа 5G PC. Разработка называется Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. В ёё состав вошёл новейший модем Snapdragon X55, представленный несколько дней назад, и процессор Snapdragon 8cx для компьютеров с Windows 10, дебютировавший в декабре 2018 года.

Snapdragon X55 обеспечивает скорость скачивания до 7 Гбит/с, загрузки до 3 Гбит/с, это заметно больше, чем Snapdragon X50, который встраивают в первые 5G-смартфоны.

Первый ноутбук на базе новой платформы должна представить компания Lenovo.