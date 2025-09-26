Qualcomm представила Snapdragon X2 Elite Extreme с впаянной памятью, как у Apple

Такой подход напоминает унифицированную архитектуру Apple, где CPU и GPU используют общий пул памяти. Близость модулей снижает задержки и увеличивает пропускную способность — у Extreme она достигает 228 ГБ/с, что на 50% выше, чем у стандартных моделей с внешней памятью (152 ГБ/с).

Snapdragon X2 Elite Extreme комплектуется минимум 48 ГБ оперативной памяти и демонстрирует заметный рост в скорости обработки данных, что особенно важно для задач с ИИ и графикой.

Однако интеграция памяти повышает требования к охлаждению — производителям ноутбуков придётся уделить этому особое внимание.

По данным инсайдера @IanCutress, в сборке пакета участвует Samsung. Первые ноутбуки на базе Extreme появятся в первой половине 2026 года.